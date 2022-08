Gli anticipi della prima giornata di campionato ci hanno regalato già molti colpi di scena provenienti da diversi campi. Ad aprire le danze ci hanno pensato le due sfide Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta, con i rossoneri che hanno conquistato i tre punti in rimonta imponendosi per 4-2. Stessa sorte per la Dea, uscita vittoriosa dal confronto di Genoa con il punteggio di 0-2. Non parte bene invece il Monza di Berlusconi che, in casa è costretto ad arrendersi al Torino, vincitore per 1-2. Sorride l'Inter, la quale agguanta la vittoria in extremis a Lecce grazie alla rete di Dumfries che, fissa il punteggio sul 1-2 e regala tre punti preziosi ai suoi.