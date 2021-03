20







di Il Gobbo

Il campionato è finito il 4 ottobre del 2020. Non c'è altra spiegazione, non c'è altro modo di capire e prendere di petto la situazione. C'è solo un volto, quello di Aurelio De Laurentiis, che per tanti anni ha professato la falsificazione di coppe e campionati e alla fine, come in un gioco del destino, ce l'ha fatta proprio lui.



La verità è che il rinvio di Inter-Sassuolo potrebbe essere pure giusto: è conclamata la presenza di un cluster all'interno dello spogliatoio, è necessario pertanto fermare i calciatori dell'Inter per valutare condizioni e altri (possibilissimi) positivi. Ma questo continuo calpestare i protocolli che effetto ha avuto sul campionato? Quale validità?



Ognuno sembra libero di fare ciò che vuole, di oltrepassare non solo le decisioni della Lega: non c'è nemmeno una richiesta di informazioni, un consiglio, una presa di posizione. Tutto viene lasciato al libero arbitrio di chi poi cura gli interessi: siano economici o di salute. Il protocollo è un fantasma: sembra un titolo di un film e sul produttore non avremmo dubbi. Il campionato è finito il 4 ottobre del 2020: il Napoli non si è presentato a Torino, forte di un'imposizione più morale che legale. Era stata fatta giustizia, poi tutto ribaltato. Pure il campionato. Soprattutto il campionato.



