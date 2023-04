Nel complesso del Training Center della Continassa, lì dove lasi allena e prepara le partite, c’è un campetto più piccolo, adatto al lavoro fisico più che a quello con il pallone:Il lavoro: un mantra che rimbomba nella testa del difensore centrale. L’unico modo per colmare quel gap che, inevitabilmente, c’era al momento del suo arrivo a Torino. Dalla Serie B alla Serie A il salto può far perdere l’equilibrio, soprattutto dal punto di vista mentale.Il suo segreto lo aveva raccontato aSandro, suo direttore sportivo ai tempi della: “Arrivava dalle categorie inferiori, non aveva mai fatto certi tipi di allenamento, certi ritmi, certi lavori, le sessioni di palestra. Si è messo sotto con grande umiltà e una gran voglia di imparare, lavorava giorno e notte, non per modo di dire. Si è vista la sua voglia di migliorare dal primo giorno che è arrivato alla Pro Patria, ci ha messo tutto e di più per imparare e migliorarsi”. Giorno e notte, non un modo di dire: “Ogni tanto la sera, al buio, io uscivo dall’ufficio e lo trovavo ancora nello spogliatoio o in palestra. Era l’ultimo a lasciare il centro sportivo e questo era una bella cosa”.Dalla Serie C alla Serie A cambia molto, cambia tutto. Ma Gatti. Su quel campetto di cui parlavamo in apertura, ha corso avanti e indietro, legato ad elastici, mentre i compagni terminavano la sessione di allenamento e rientravano negli spogliatoi.C’è voluto tempo, qualche passaggio a vuoto, dettato anche da un’impulsività che andava incanalata. Su questo aspetto hanno lavorato anche i compagni di squadra, nello spogliatoio e sul campo. “”, avevano ragione e ne ha fatto tesoro.Umiltà e lavoro quotidiano, al di fuori di retorica. Così è nata la rinascita di Gatti che, adesso, si è rivelato essere un calciatore affidabile, uno che può stare stabilmente nelle rotazioni della Juventus.