Acuerdo con @Spotify para unir el fútbol y la música como nunca antes lo habías visto — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 15, 2022

"FC, il servizio in abbonamento di streaming audio più popolare al mondo, hanno raggiunto un accordo in base al quale la società svedese diventerà Main Partner del Club e Official Audio Streaming Partner".Inizia così il comunicato con cui il Barcellona ha ufficializzato la nuova partnership, che comporterà il cambio di sponsor sulla maglia e una novità sostanziale sul Camp Nou: "Spotify - si legge infatti - apparirà sul fronte delle maglie delle prime squadre maschili e femminili, a partire dalla stagione 2022/23 e per le prossime quattro stagioni. [...] Inoltre, nell'ambito della collaborazione, la compagnia svedese diventa il 'Title Partner' dello Stadio, che cambierà nome e verrà ribattezzato Spotify Camp Nou".