Giancarlo Padovan, su Calciomercato.com, ha parlato del cambio dettato dal mercato nella rosa bianconera: "Ma c’è un altro motivo per cui la Juve è migliorata nei singoli diventando ancora di più una squadra fisica. È l’altezza di dieci elementi: cinque sul metro e novanta e oltre, cinque sopra il metro e ottanta. L’ha mostrato con un bel grafico la Gazzetta dello Sport di oggi 3 febbraio. Ora non si tratta esattamente di un dettaglio, ma di una caratteristica precisa. Allegri predilige i giocatori forti e strutturati perché il suo calcio, ben lungi dall’essere codificato, è un calcio di contrasti vinti e di ripartenze in campo aperto".