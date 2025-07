"Il cambio di Yildiz non era una scelta tecnica": la spiegazione di Tudor

Getty Images

La sconfitta con il Real Madrid ha sancito. I bianconeri salutano la competizione statunitense agli ottavi di finale, mentre gli uomini di Xabi Alonso avanzano ai quarti. La Juve non ha giocato una brutta partita, ma ha dimostrato di dover migliorare tanto, soprattutto se la volontà èTra gli aspetti che hanno fatto discutere, ci sono stati soprattutto i cambi effettuati da Tudor durante il match, in particolare quello di. Il turco è uscito a 25 minuti dalla fine, e al suo posto è entrato, mai davvero in partita. Al termine della gara, lo stesso Tudor ha parlato dei cambi, spiegando anche la sostituzione del numero 10.

Le parole di Tudor sul cambio di Yildiz

"Devo fare i complimenti ai giocatori perché abbiamo fatto quello che avevamo previsto. Hanno dato tutto, in dieci hanno chiesto il cambio perché non stavano bene. La sostituzione di Yildiz? Non è una scelta tecnica. Ma davvero i gio- catori hanno dato tutto contro il City e il Real, il caldo ha inciso. Stavolta abbiamo avuto anche qualche occasione. C’è rammarico e gioia per quello che hanno dato i ragazzi. Ricordiamoci che Manchester City e Real Madrid sono il top del pianeta".