Roberto, nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, parla del nuovo atteggiamento di Allegri: "Il nuovo Max non può adeguarsi ai giocatori, come nel suo primo mandato, li deve pungolare, deve pretendere di più. Tempi diversi: non è come se ci fosse tutto da vincere, ma tutto da perdere. Il ricorso riguarda la sua figura. Lui che prese il testimone da Antonio Conte nel 2014 alla Juventus, si ritrova, ora nel 2021 a vivere la stessa responsabilità che il collega si assunse nella passata stagione all’Inter, nel periodo di incertezza societaria, tra voci di cessione e stipendi in ritardo. La situazione societaria bianconera è meno incerta di quella dell’Inter di quel periodo, ma più sotto pressione. Il nuovo Max da gestore è diventato garante. Per questo non può concedere le attenuanti generiche".