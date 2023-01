Il calvario. Negli ultimi mesi frenato dalla pubalgia, il serbo non gioca dal 25 ottobre e non segna dal derby (15 ottobre), la prima delle otto vittorie consecutive. Ultima gara da 90 minuti. E anche al Mondiale non è andata meglio, con 79' in tre gare e un gol. Per tutti questi motivi, ricorda la Gazzetta, una volta diminuito il fastidio procuratogli dalla pubalgia, Vlahovic ha effettuato una sorta di preparazione atletica bis per ritrovare la condizione perduta negli ultimi mesi.