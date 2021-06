Un primo sì, poi il passo indietro. La Serie A aveva approvato il calendario-spezzatino per la Serie A 2021/22, ma poi la votazione in Lega è diventata un giallo. Durante l'assemblea, i club avevano inizialmente dato il via libera alla proposta di spalmare le 10 gare di ogni giornata in altrettanti orari diversi con 13 voti a favore, ma in un secondo momento la votazione è stata revocata. Un vero e proprio giallo, spiega Repubblica, con un dietrofront seguito alle forti pressioni esercitate dal presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, e da quello del Genoa, Enrico Preziosi. La proposta verrà discussa nuovamente la prossima settimana.