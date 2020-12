1









Adesso che la Lega Serie A ha reso ufficiali date e orari di anticipi e posticipi del campionato dall’Epifania a Pasqua, è bene fermarsi, carta e penna alla mano per tracciare la road mappa della Juventus. Perché oltre ad evidenziare i grandi big match da cui passeranno le sorti del campionato, nella prima parte di questo arco temporale i bianconeri disputeranno gli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, precisamente l’andata, al Dragao, il 17 febbraio, il ritorno allo Stadium il 9 marzo. Appuntamenti contrassegnati con un colore unico, perché da non sbagliare e preparare al meglio. Nonostante la Serie A non presenti un calendario così favorevole, che metterà a dura prova le energie nervose di Pirlo e squadra.



