Il calendario della Juventus: le partite dei bianconeri fino alla fine del campionato

Tutto sul campionato. Dopo le cocenti eliminazioni dalla Champions League per mano del PSV Eindhoven e in Coppa Italia a sorpresa ai rigori contro l'Empoli all'Allianz Stadium, la Juventus vuole rientrare prepotentemente nella corsa Scudetto.Il febbraio perfetto in campionato ha concesso alla squadra di Thiago Motta di riavvicinarsi alla vetta della classifica ed i risultati del 27° turno le hanno offerto un assist molto importante.L’Atalanta infatti non è andata oltre lo 0-0 interno contro il Venezia e il parità è finito anche lo scontro diretto Napoli-Inter: battuto il Verona, ora la Juventus è a -6 dalla vetta.

Il calendario della Juventus in Serie A