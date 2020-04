Nella giornata di ieri si è tornato a parlare della ripresa dei campionati, ora che il 4 maggio si avvicina e ci sarà la possibilità - per i club di Serie A - di riaprire i centri sportivi per gli allenamenti. Individuali, almeno per una prima parte, per poi tornare ad una parvenza di normalità una volta appurato il funzionamento della cosiddetta fase 2. Così, ecco che le richieste di 17 squadre di A, con le proposte dei medici sociali, sono tornati a far discutere. Ogni squadra, eccetto Juventus, Lazio e Genoa, ha provato a dire la sua, fin dal 19 di aprile: solo ieri, però, come pubblicato da repubblica.it, si sono letti parte dei dubbi e perplessità. Innanzitutto, tiene banco la questione sulla tempistica: le misure restrittive, per quanto possano essere gradualmente tolte, dilatano ulteriormente i tempi della chiusura della stagione, una data che non serve solo a stabilire il vincitore del campionato, ma anche - ad esempio - la questione sui contratti in scadenza il 30 giugno.



La deadline posta dalla Uefa sulla chiusura è chiara, il 2 agosto, ma se sarà rispettata o meno dipenderà ovviamente dal quando si potrà cominciare a giocare. Due mesi di quarantena richiedono tempi di riattivazione per i calciatori che non possono essere trascurati, ma quel che non può passare inosservato, se non altro, sono tutti gli imprevisti che potranno accadere da qui ai prossimi tre mesi. Infatti, i dubbi restano consistenti: su tutte, le grandi domande restano due, una circoscritta al calcio ed una estesa a tutta la nazione. Cosa succederebbe, quindi, se un calciatore venisse trovato positivo dopo aver sancito la ripresa del campionato? Si fermerà tutto nuovamente o si isolerà solo il giocatore, qualora appurato che non ci siano altri contagi? Poi, in caso di nuovo lockdown - se dovesse fallire la Fase 2 promossa dal Governo - che ne sarà della stagione in corso? Sono dubbi e perplessità lecite, che si legano a doppio filo con tutte le conseguenze che scaturiranno dalla ripresa del calcio: infatti, oltre alle date per i contratti, bisognerà anche rivedere i termini del calciomercato, solitamente il momento clou di un'estate non abituata ad essere periodo di Scudetto.