DOMANI E’ MATCHDAY PER IL TEAM ESPORTS JUVENTUS!



Juve Bayern: lo spettacolo del grande calcio europeo non si ferma, cambia solo campo. Sintonizzatevi tutti su https://t.co/rpFcFklZ2U alle 17:00 (CET) @officialpes @eFootballPro pic.twitter.com/H2hGyog7xQ — JuventusFC (@juventusfc) March 25, 2020

Occhio, perché il calcio non si ferma. Il campionato sì, è stato congelato e chissà se e quando riprenderà. La Champions anche e non ci sono amichevoli in programma. Ma si gioca: con un joystick in mano.. La partita sarà visibile in diretta sul canale ufficiale Youtube del club bianconero.