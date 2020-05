Antonio Conte, allenatore dell'Inter e ex tecnico della Juve, parla ai microfoni di Sky Sport Uk della sua avventura in Inghilterra, al Chelsea.



Sulla vittoria per 4-0 sul Manchester United di José Mourinho, col quale fu protagonista anche di vivaci scambi di battute, in campo e in conferenza stampa, dice: "Vivo il mio lavoro in modo intenso. A volte mostro la mia passione e voglio condividere la mia felicità con i tifosi. Ho avuto un rapporto fantastico con i tifosi del Chelsea. Quella partita è stata importante per noi, perché vincere 4-0 contro una delle squadre più forti ti dà una spinta. In quel momento abbiamo capito che potessimo lottare per vincere la Premier League. Quella partita ci ha dato fiducia, è stata una spinta perché abbiamo capito molto bene che potevamo lottare per vincere il campionato".