​I campionati scaldano i motori. La Bundesliga riparte dal 15 maggio, Premier League e Liga ci provano, in Italia sono ripartiti gli allenamenti ma sulla Serie A regna ancora incertezza. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa una panoramica anche sul resto d’Europa. In Turchia si ricomincia il 12 giugno, con la federazione sicura del fatto che la finale di Champions League si giocherà ad Istambul ad agosto. Il Portogallo si appresta alla ripresa (alla fine di questo mese), dopo che il peggio dell’emergenza coronavirus è stato appena superato. Buone notizie anche in Bulgaria, dove è stata annunciata la ripresa per il 5 o 12 giugno, accodandosi a Paesi come Danimarca, Polonia e Ungheria. In Francia e Olanda i tornei sono stati fermati definitivamente, mentre in Belgio il governo ha sospeso le manifestazioni sportive fino al 31 luglio.