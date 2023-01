La scomparsa di Gianluca Vialli era preannunciata già da diverse settimane, eppure, questa è una di quelle notizie alla quale nessun essere umano al mondo è mai pronto ad affrontarla realmente. Il vuoto che ha lasciato Gianluca a tutti coloro che lo hanno vissuto, che sia su un rettangolo verde, attraverso uno schermo o nella vita reale, è e sarà incolmabile, come testimoniato dalle decine di messaggi postati sui social dai più grandi del calcio e non. I più toccanti arrivano inevitabilmente dal 'mondo Juve', da amici prima che ex compagni, che hanno condiviso con lui momenti indelebili. Da Antonio Conte, fino a Pippo Inzaghi e Claudio Marchisio, tantissimi sono stati i post condivisi sui rispettivi account ufficiali. Nella Gallery di seguito ecco una carrellata.