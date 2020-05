Giovedì 28 maggio, ore 18.30. E' quando si decide il destino del nostro calcio, la ripartenza della Serie A, con una data. La risposta vale tra i 500 e i 700 milioni di euro, dice Gravina: “Solo il ritorno in campo consente di attutire il crollo dei ricavi sul breve periodo, stimabili altrimenti in oltre 700 milioni, più di 500 generati dal blocco del Covid-19”. Di fronte in questa riunione ci saranno il ministro dello Sport Spadafora, il suo staff, e tutti i presidenti delle componenti della Federcalcio: Dal Pino per la A, Balata per la B, Ghirelli per la C, Sibilia per i Dilettanti, Tommasi per i calciatori, Ulivieri per gli allenatori e Nicchi per gli arbitri.



DATA - Il 13 giugno è il giorno per la ripartenza: in questo weekend potrebbero disputarsi i quattro recuperi (Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma e Verona-Cagliari).



I NODI - I nodi da risolvere sono principalmente due: quello legato al protocollo anti-contagi, dopo l'ultimo chiarimento diffuso ieri dal Cts, per cui non è previsto nessuno sconto al calcio. Saranno 14 giorni di ritiro fiduciario e non 7 in caso di positività. L'altro è quello legato alla tv e alla trasmissione delle partite a porte chiuse. Spadafora spinge per la diretta gol in chiaro, la legge Melandri lo vieta e anche gli accordi attuali.