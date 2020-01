Pietro Anastasi si è spento oggi, 17 gennaio 2020. A 71 anni l'ex attaccante della Juventus non ce l'ha fatta dopo aver lottato per oltre un anno con un tumore. Arrivato in bianconero dal Varese, dove era esploso nella seconda metà degli anni '60, è considerato uno dei migliori attaccanti del decennio successivo, tanto che la Juve spese 650 milioni di lire per strapparlo all'Inter. Otto anni in bianconero con 3 scudetti, con 303 presenze e 130 gol. Campione europeo con l’Italia nel 1968 (25 presenze e 8 gol in Nazionale), è stato anche allenatore delle giovanili. Oggi si è spento, il calcio lo piange.