Da un rapporto Deloitte, emerge la drammatica vicenda delle perdite nel mondo del calcio. In primi per la Premier, che perderà qualcosa come 1,1 miliardi nel 2020. "Il successo del ritorno di ciascuna lega e la forza delle relazioni di ciascuna con le emittenti e i partner commerciali avranno un impatto potenzialmente significativo e duraturo sulla forza finanziaria di club e leghe", ha dichiarato Dan Jones, partner e capo dello Sports Business Group di Deloitte. Che prova tuttavia a individuare un lato positivo della vicenda: "Prevediamo che i piani di riavvio per la Premier League e alcuni suoi pari porteranno a un rapido recupero dei risultati finanziari poiché alcuni ricavi delle trasmissioni 2019/20 verranno spinti nell'esercizio 2020/21, il che potrebbe comportare un anno di entrate eccezionali".