Ci siamo, è tutto pronto per la prima partita post coronavirus del calcio italiano. Juve e Milan rialzano il sipario, stasera all'Allianz Stadium si giocherà il ritorno della semifinale di Coppa Italia dopo l'1-1 nella gara d'andata. Non sarà più come prime, ci saranno nuove regole e nuove indicazioni da seguire come da protocollo, perché oggi si torna in campo ma l'emergenza coronavirus non è ancora finita. Attenzione massima quindi, oggi più di ieri. Anche il calcio si è dovuto adeguare, vediamo quindi cosa cambia nell'era post Covid.



