Lutto nel calcio inglese: è morto all’età di 35 anni Peter Whittingham, storico ex del Cardiff City. Era in ospedale dallo scorso 7 marzo, in seguito ad un trauma cranico per una caduta accidentale in un pub della città. Il centrocampista della Juventus Aaron Ramsey, che ha debuttato in prima squadra del Cardiff quando Whittingham giocava ancora, gli ha reso omaggio su Instagram: “Ti sarò per sempre grato per avermi preso sotto la tua ala. Eri uno dei giocatori più tecnici e dotati con cui abbia giocato e il tuo piede sinistro era come una bacchetta. Sono orgoglioso di aver giocato al tuo fianco e ricorderò per sempre le partite giovani contro vecchi, e tu che davi spettacolo. I miei pensieri e le mie preghiere vanno alla tua famiglia, risposa in pace Whitss. Eri troppo giovane”.