Allegri ha spesso in passato parlato di quanto "il calcio sia semplice" e non vada complicato. Nella trasferta negli Stati Uniti però, racconta Tuttosport, si è visto che, nella semplicità del calcio, Max ha potuto contare su uno staff più simile a quello di una franchigia Nfl di football americano. Ovvero su una quindicina di professionisti dedicati, ognuno con il suo compito, per un lavoro a 360 gradi su ogni aspetto tecnico e tattico. C’è un team per l’attacco, un altro per la difesa, c’è chi analizza l’allenamento frame dopo frame, c’è il drone che vola per osservare i movimenti da lati altrimenti inavvicinabili; c’è ovviamente chi si occupa della parte atletica e dei singoli reparti. Insomma, una Juventus sempre più specializzata sul modello delle grandi squadre americane.