Josh, giocatore di 21 anni dell'Adelaide United, squadra del massimo campionato australiano, con un video ha fatto coming out e dichiarato la propria omosessualità. Diventando, quindi, il primo calciatore professionista in attività a fare un gesto simile: "Crescere essendo gay e giocare a calcio erano due mondi che prima non si erano mai davvero incontrati. Ho vissuto la mia vita dando per scontato che di questo argomento non si sarebbe mai parlato.".Pochi minuti fa, è arrivato il messaggio di sostegno della, per mezzo social, che ripostando il video ha scritto: "Orgogliosi di te, Josh".