Il difensore della Sampdoria e capitano della nazionale giapponese, Maya Yoshida è intervenuto dalle colonne de Il Corriere dello Sport per raccontare la propria carriera, dalla partenza nel paese nipponico fino all'arrivo in Italia. Tra le parole del calciatore blucerchiato, c'è stato spazio anche per un consiglio a Cristiano Ronaldo: "CR7 sarebbe ottimo per il calcio giapponese e per la sua economia. Lui stesso potrebbe sperimentare un mondo nuovo e una cultura diversa. Il Giappone sa come ispirare gli stranieri, penso a Zaccheroni, Wenger o Soijkovic".