Tra i giocatori passati per la Juventus durante il magnifico ciclo dell'ultimo decennio, c'è anche un centrocampista gabonese di nome. Un buon giocatore che, dopo due stagioni in bianconero, ha giocato in Southampton, Galatasaray e Fulham. Quest'anno, alle porte dei 28 anni, Lemina può tornare in Italia, dato che secondo Sky Sport lo vuole il Cagliari.