Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Kwang-Song Han con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. Han, classe 1998, è arrivato in Sardegna nel febbraio 2017. Il 2 aprile, in Palermo-Cagliari, ha debuttato in Serie A. Ceduto in prestito al Perugia in B è rientrato alla base nel gennaio 2018, prima di ritornare nuovamente in prestito ai Grifoni la scorsa stagione. In rossoblù ha totalizzato 12 presenze e 1 gol.