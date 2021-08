è pronto a lasciare la Juventus per andare a giocare con continuità e fare esperienza in Serie A. Dove? Il Cagliari è in pressing sul difensore classe 2002 portato in prima squadra da Pirlo e nelle prossime ore, come racconta Calciomercato.com, è previsto un confronto con la Juve per provare a chiudere l'affare e portare il difensore centrale romeno in Sardegna.- I bianconeri aprono alla cessione, con la volontà però di mantenere un controllo sul cartellino del giocatore: ok farlo partire, ma solo in prestito.. Ecco perché vogliono stringere e già nel prossimo incontro già programmato sperano di ottenere il via libera dalla Juve.