Il Cagliari come la Juventus, Maran come Sarri. L'allenatore rossoblù, infatti, ha utilizzato 22 giocatori dall'inizio del campionato, proprio come Juve e Napoli. Turnover come parola d'ordine, nonostante non abbiano coppe europee da disputare. L'obiettivo del club era quello di alzare l'asticella della qualità della rosa, per questo in estate il Cagliari è stato uno dei protagonisti del mercato: da Nainggolan a Simeone, tutti acquisti di livello ai quali Maran sta dando spazio nelle rotazioni. L'unico ad averle giocate tutte senza mai uscire è il nuovo acquisto Naithan Nandez.