Dopo l'esperienza con Daniele Rugani nella seconda parte della scorsa stagione, il Cagliari accende di nuovo i riflettori in casa Juventus per cercare rinforzi in difesa: il nome che piace ai rossoblù è quello di Radu Dragusin, il classe 2002 che Andrea Pirlo aveva promosso in prima squadra pescandolo dall'Under 23 e il Cagliari vorrebbe in prestito. A raccontare l'interesse dei rossoblù è la Nuova Sardegna, secondo la quale Dragusin sarebbe il primo obiettivo del mercato dei sardi.