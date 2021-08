Kaio Jorge si fece conoscere al pianeta calcio due anni fa trascinando il Brasile alla vittoria dei Mondiali Under 17. Sul suo percorso incontrò anche l'Italia, eliminandola nei quarti di finale., che a Tuttosport ha così parlato dell'attaccante brasiliano appena comprato dalla Juventus: "In quel Brasile era sicuramente uno dei giocatori più importanti.E ricordo che era anche un giocatore generoso. Sicuramente un calciatore forte. E anche quando non segna è un giocatore che sa far giocare bene la squadra, sempre legato ai compagni, molto bravo pure spalle alla porta.Può integrarsi bene coi grandi campioni della Juve".