Su Andrea Pirlo è piovuta la ghigliottina della critica dopo la sconfitta umiliante di oggi della Juventus contro il Benevento. Si è parlato di lui in tutti i salotti televisivi, tra cui quello di "Novantesimo Minuto" sulla Rai. Sull'allenatore della Juve si è espressa anche un'illustre collega come Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile fresca di qualificazioni ai prossimi Europei: "Le responsabilità devono sempre essere divise tra tutti, società, giocatori e allenatore. Hanno scelto un allenatore che non ha esperienza e che va supportato".