Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, insieme alla "famiglia allargata" dei bambini di CR7, hanno rivolto uno splendido augurio di Buon Natale: hanno entrambi postato infatti la stessa foto, che rimanda a un'atmosfera calda, molto natalizia, piena di luci e gioia.Più lungo il messaggio di Georgina, ma che esprime gli stessi concetti. Mentre le cose in campo alla Juventus non vanno tutte per il verso giusto, il fuoriclasse portoghese può godersi delle bellissime festività in famiglia.