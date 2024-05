Partita da dimenticare per Dusan Vlahovic, che non riesce nuovamente a trovare il gol contro la Salernitana e viene sostituito al 75esimo. " La fortuna non gira dalla sua parte: la traversa trema ancora dopo il sinistro che Fiorillo riesce miracolosamente a deviare quel tanto che basta a spingere il pallone contro il legno. L’ammonizione rimediata nel primo tempo pare piuttosto severa. In avvio di ripresa Chiesa gli serve un cioccolatino che si divora malamente, a Fiorillo battuto", il commento in pagella di Tuttosport. Per l'attaccante serbo, voto largamente insufficiente, ovvero 4,5. "Gran traversa, poi il buio", scrive invece la Gazzetta dello Sport.