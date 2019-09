Dopo due ko consecutivi, il Brescia di Eugenio Corini torna alla vittoria: 1-0 in casa dell'Udinese, decisiva la prima rete in biancazzurro per il brasiliano Romulo, che l'allenatore ha schierato sulla trequarti per la seconda volta di fila dopo il ko di Bologna. Neanche il tempo di festeggiare che il Brescia è già pronto a voltare pagina, martedì sera affronterà la Juventus con Mario Balotelli che, scontata la squalifica di quattro giornate, potrebbe debuttare con la nuova maglia.