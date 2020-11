Settimana di Champions ma anche di Coppa Italia, dove il Brescia rischia di perdere 0-3 a tavolino contro l'Empoli. Motivo? La squadra di Lopez non si presenta al Castellani perché nel gruppo squadra ci sono 4 giocatori positivi al Covid. A confermarlo è la società con una nota ufficiale: "Data la situazione, è stato deciso di rinunciare alla trasferta di Coppa Italia". L'arbitro aspetterà 45' prima di decretare la vittoria dell'Empoli. Vi ricorda qualcosa? Già, proprio quel Juve-Napoli con gli azzurri che non si sono presentati e la squadra di Pirlo che ha vinto 3-0 a tavolino. Tre punti in mezzo a mille polemiche e un ricorso respinto poche settimane fa. Tutto secondo regolamento quindi, in campionato come in Coppa Italia.