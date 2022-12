L'intero mondo del calcio piange da ieri la tragica scomparsa di Pelè, in particolar modo il popolo brasiliano, unitosi nel dolore. In virtù di quanto accaduto, il Presidente uscente brasiliano Bolsonaro ha indetto 3 giorni di lutto nazionale per celebrare la memoria di O Rey. I funerali si svolgeranno martedì, come si può apprendere anche dalla Gazzetta ufficiale brasiliana.