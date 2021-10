Nella tarda serata di ieri abbiamo potuto assistere al match tra Brasile e Colombia, nell'ambito delle qualificazioni sudamericane ai prossimi Mondiali. Senza Juan Cuadrado, squalificato in seguito al duro intervento su Pereiro nella scorsa gara contro l'Uruguay,che era ancora a punteggio pieno dopo 9 partite. Nulla da fare dunque per i due "gemelli" bianconeri Danilo e Alex Sandro, che rispettivamente sulla fascia destra e sinistra non sono riusciti a far sfondare il Brasile, complice in gran parte l'imprecisione dei compagni là davanti.