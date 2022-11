Due ali di folla salutano il Brasile che lascia la Continassa pic.twitter.com/CCifRjb0D8 — ilbianconero (@ilbianconerocom) November 19, 2022

Il Brasile lascia Torino, parte da Caselle e dà il via all'avventura Mondiale Boa Sorte pic.twitter.com/DaD63HNdxj — ilbianconero (@ilbianconerocom) November 19, 2022

Finisce qui il ritiro delallain vista del Mondiale in Qatar ormai imminente. La nazionale del CT Tite ha da pochi minuti lasciato il centro sportivo della Juventus in direzione aeroporto di Caselle dove partirà ufficialmente per il Qatar e per dare il via al Mondiale. Un vero e proprio bagno di folla quello ricevuto dai verdeoro dalla città di Torino, anche al momento dei loro saluti alla Continassa e alerano molti i tifosi accorsi per vedere Neymar e compagni, tra cui figurano i bianconeriIl CTha dichiarato in conferenza stampa: "Abbiamo una linea guida nella preparazione della squadra brasiliana: cerchiamo sempre l’eccellenza. E qui si tratta di preparare un Mondiale in un posto di alto livello. Il centro di allenamento della Juventus offre questo, oltre alle strutture logistiche" elogiando quindi il centro sportivo bianconero che oggi lasciano. Di seguito i video del Brasile.