Quella tr, il match di maggior livello. Lo era in particolare per i tifosi dellaDi questi però. solo in tre sono stati impiegati. I due terzini, titolari indiscussi del Brasile e Vlahovic, subentrato nel secondo tempo. Hanno vinto i sudamericani, oltre al risultato, che come prevedibile, è stato a favore del Brasile, uscito vittorioso 2-0. Si, perché anche nelle prestazioni individuali,CHE FATICA DUSAN - Con tanta voglia sicuramente, come dimostra la rovesciata non andata a buon fine,Non era certo semplice entrando al 65esimo quando la Serbia era già sotto 1-0 e con il Brasile che piano piano stava prendendo sempre più il controllo della partitache nei pochi palloni toccati, sbaglia quasi sempre tecnicamente lo stop o il controllo successivo.E non potrebbe essere altrimenti, avendo saltato le ultime partite per il fastidioso problema all'adduttore. Non a caso, è partito fuori. C'è ancora tempo però per provare ad aggiustare la situazione e cambiare la storia di questo Mondiale,Un gol che il terzino bianconero si sarebbe anche meritato per la prestazione fornita. Attento nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa e pulito tecnicamente in possesso. Così come il suo compagno di club, Danilo. Una prova dell'ex Manchester City che ha ricordato il giocatore in versione juventina.proprio come ha abituato a Torino. Eroico nel finale, dove nonostante i problemi fisici (probabilmente crampi),