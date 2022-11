Chegamos!



A delegação da Seleção Brasileira Masculina chegou em Turim, na Itália, com as presenças de Weverton, @Pedro9oficial e @evertonri.



O primeiro treino da equipe está marcado para esta segunda-feira (14).



Bora, Brasil! pic.twitter.com/nn2Law9AjS — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 13, 2022

Non solo, Gleison. Ancheedsono già alla, sede che nei prossimi giorni ospiterà il ritiro delprima della partenza per ilin Qatar. Come noto, infatti, il quartier generale dellaè stato scelto dalla Nazionale verdeoro per gli ultimi allenamenti in vista della competizione iridata, con il JHotel che è quindi pronto ad accogliere tutti gli uomini del CTe del suo staff.