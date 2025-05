Il Bournemouth accetta l'offerta: Huijsen a un passo dal Real Madrid

AFP via Getty Images

Dean Huijsen è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Real Madrid. Come riportato da Fabrizio Romano, il Bournemouth ha accettato le condizioni proposte dal club spagnolo per il trasferimento del giovane difensore, attualmente legato alla squadra inglese.L’intesa tra le società è stata raggiunta sulla base del pagamento della clausola rescissoria da 50 milioni di sterline, che verrà saldata entro la fine del 2026. Si tratta, dunque, di un accordo ormai definito a livello societario, in attesa solo dell’approvazione definitiva da parte dell’entourage del calciatore.

Huijsen, cresciuto nella Juventus e venduto al Bournemouth per circa 15 milioni di euro, ha sempre indicato il Real Madrid come sua destinazione preferita. Il club spagnolo lo considera un investimento importante per il futuro, viste le sue doti fisiche e tecniche già messe in mostra in Serie A e Premier League.Il trasferimento, se completato, rappresenterebbe un’ulteriore dimostrazione della capacità del Real di attrarre i migliori giovani talenti in circolazione. Per Huijsen, si tratterebbe di un ritorno in Spagna e di una tappa fondamentale nella sua carriera, con l’obiettivo di affermarsi nel calcio di altissimo livello.