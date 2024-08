Il Borussia Dortmund ha chiuso il trasferimento di Yan Couto per 25 milioni di euro da Manchester City. Il terzino, reduce da una stagione molto positiva in prestito al Girone e conclusasi poi con il terzo posto in Liga, era stato cercato dalla Juventus per rinforzare il reparto degli esterni difensivi, zona del campo in cui il club bianconero è al momento carente.