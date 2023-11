Il borsino di mercato in casa Juve è sempre in movimento. C'è chi sale, chi scende, chi è stazionario. Quotazioni importanti che cambieranno ancora da qui a gennaio, perché la coppia Giuntoli-Manna continua a lavorare per trovare il complicatissimo incastro giusto tra quelle che sono le occasioni del mercato, gli obiettivi tecnico-tattici da soddisfare e gli equilibri di bilancio da mantenere. Sapendo anche che un solo colpo potrebbe non bastare, con la Juve che sa di dover dare la priorità al centrocampo ma anche che c'è da completare l'organico con quel colpo nel pacchetto degli esterni d'attacco che in estate non è stato possibile mettere a segno (vedi Mimmo Berardi, sul quale la Juve continua a lavorare). Tanti i nomi dunque in agenda, c'è Khephren Thuram a guidare il plotone degli obiettivi per giugno, ma per l'immediato c'è ancora un gruppone in corsa.Scopri tutto in galleryDE PAULForse l'obiettivo principale per esperienza, qualità, caratteristiche. Manca però l'apertura dell'Atletico Madrid al prestito, con i Colchoneros anche molto interessati a Emile Hojbjerg. Antenne dritte, la Juve ci prova.HOJBJERGIl primo a proporsi tramite intermediari, in questo momento ci sono Juve e Atletico ad aver apparecchiato la tavola, manca ancora però il via libera del Tottenham alle condizioni richieste dai due club.PARTEYQuotazioni in calo per lui, la Juve cerca qualcosa di diverso e la Coppa d'Africa rappresenta un ostacolo reale. Così come le richieste dell'Arsenal. Ma il nome resta in lista.PHILLIPSQuotazioni in salita, forse il nome che affascina di più i tifosi ma che non rientra ancora nel gioco di incastri tra esigenze tecniche e di mercato. Un pro non di poco conto, anzi molto importante: il Manchester City apre al prestito con opzione. Un pro che però mette in pista tante altre squadre in Europa.SAMARDZICIn teoria, ma anche in pratica, la trattativa più avanzata è questa. La Juve ha l'intesa con il giocatore, aspettando tempi migliori per l'Udinese almeno per la classifica. Con lui i bianconeri si sono portati avanti, ma non hanno ancora deciso se affondare o meno il colpo.