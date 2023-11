Passano le settimane, la prima parte della stagione sta entrando nel vivo. E il finale di questo 2023 dirà molto delle reali ambizioni della Juve di Max Allegri. Domenica sarà il turno del derby d'Italia con l'Inter, più in generale si disputeranno tutta una serie di partite fondamentali per i bianconeri, con altri due scontri diretti come quelli col Napoli e con la Roma previsti all'Allianz Stadium. Nel frattempo prosegue il lavoro di Cristiano Giuntoli (e Giovanni Manna) per farsi trovare pronto in vista del mercato di gennaio, in ogni caso almeno un colpo a centrocampo servirà e su questo si sta lavorando. Pur sapendo di non potere o volere condizionare particolarmente il mercato estivo, perché la decisione che si sta concretizzando in questa fase è quella di completare l'organico e migliorarlo per poter concludere nel migliore dei modi la stagione in corso. Sia che l'obiettivo rimanga la qualificazione Champions, sia che si possa provare a puntare al sole dello scudetto. Allora si cerca un giocatore già pronto e di sicuro affidamento, che sappia unire qualità alla quantità, con gol e assist nei piedi. Che possa, soprattutto, partire in prestito senza alcun obbligo di riscatto. E qui la questione si complica. Con un borsino di mercato che porta continuamente nuovi titoli iscritti, tra chi sale e chi scende.Scopri tutto in galleryDE PAUL – SALESulla carta, il preferito sarebbe lui. Ma l'Atletico non sembra intenzionato a fare sconti, né ad agevolare almeno per ora formule ideali per casa Juve. Piuttosto il discorso si può allargare considerando l'interesse dei Colchoneros per Dusan Vlahovic. Discorso aperto.FABIAN RUIZ – SALEIl summit della scorsa settimana con i suoi agenti equivale a un'apertura più marcata rispetto a quella già evidenziata un mesetto prima. Lui gradirebbe il passaggio dal Psg alla Juve per cambiare aria rispetto a quella imposta dalla gestione Luis Enrique, servirebbe però un'operazione-regalo da parte del Psg...HOJBJERG - SCENDEL'intesa con il suo entourage sembra esserci, ma ci sarebbe anche con l'Atletico. Manca ancora la sponda del Tottenham, che al prestito con diritto ancora non apre. Se ne parla da tempo però, il danese spinge sempre più per la cessione.PHILLIPS - STABILENon convince troppo nonostante sia quello con la valutazione e l'appeal internazionale più alto, si cerca ancora qualcuno con caratteristiche differenti. Ma il City a differenza di altri garantisce condizioni da cogliere al volo, quel prestito senza obblighi per club fuori da Champions e Premier può diventare realtà.SAMARDZIC – STABILEL'intesa c'è, l'Udinese migliora nella gestione Cioffi. Le condizioni per poter passare all'ultima fase della trattativa potrebbero arrivare nelle prossime settimane.THOMAS – SCENDEUn po' le condizioni atletiche, un po' la possibile partecipazione alla Coppa d'Africa, un po' il fatto che sia fuori parametri, un po' la concorrenza... mettendo un po' tutto insieme, viene fuori un profilo sempre tenuto in considerazione ma in netto calo.