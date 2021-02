E' diventato un tema, l'utilizzo di Fagioli. E paradossalmente, si è fatto ancora più ingombrante quando la pratica Crotone è stata ben chiusa. Dunque, qual è il motivo alla base? Tutta 'colpa' di Musiala: il centrocampista del Bayern Monaco che Flick ha lanciato nell'andata degli ottavi di finale di Champions League e che ha siglato la rete del 2-0 dei bavaresi contro la Lazio. Jamal, classe 2003, ha stupito per intraprendenza e personalità: doti che sta sviluppando in questa stagione in maniera pazzesca, complici le diverse presenze accumulate sotto la guida dell'allenatore campione d'Europa.



Il paragone è servito: se il Bayern (che ha vinto tutto e continua a farlo) lancia titolare in Champions un ragazzo di soli 17 anni, come può la Juventus continuare a preservare Fagioli, persino con il Crotone? Ecco i commenti arrivati sui social...