Il Bologna vuole Christian Kouamé. Il classe ’97 ivoriano può diventare un colpo importante per l’attacco di Sinisa Mihajlovic e, come riporta Sky Sport, nelle ultime ore il club emiliano ha incontrato il Genoa per parlare di questa trattativa. Da Bologna sarebbero pronti 12 milioni di euro, mentre il Grifone ne chiede almeno 15 per lasciar partire il proprio talento.



RETROSCENA JUVE - Dopo il corteggiamento del Napoli a inizio stagione, su Kouamé negli scorsi mesi si era inserita anche la Juventus. A gennaio i bianconeri sondarono il terreno con l’entourage dell’attaccante per capire i margini di un’eventuale trattativa. Una mossa a cui non è seguito un assalto vero e proprio, Paratici non è andato avanti sulla strada per Kouamé.