Il Bologna vince la Coppa Italia: cosa cambia nella corsa alle coppe europee

Getty Images

Le coppe europee e la distribuzione

Con la vittoria del nella finale di Coppa Italia contro il Milan, disputata allo Stadio Olimpico di Roma , il quadro delle qualificate alle competizioni europee 2025/26 inizia a prendere forma. In attesa che si completi la Serie A, restano da giocare solo due turni di campionato per definire la griglia completa.L’Italia avrà a disposizione 7 posti nelle coppe europee: 4 per la Champions League, 2 per l’Europa League e 1 per la Conference League. L’esito della Coppa Italia, che ha visto trionfare il Bologna, incide direttamente sulla distribuzione di questi posti.

Dal 1° al 4° posto in Serie A: qualificazione diretta alla Champions League

5° posto in campionato: qualificazione diretta alla Europa League

Vincitrice Coppa Italia (Bologna): qualificazione diretta alla Europa League

6° posto: qualificazione ai playoff di Conference League

Inter, Napoli, Atalanta e Juventus: Champions League

Lazio: Europa League via campionato

Bologna: Europa League come vincitrice della Coppa Italia

Roma: Conference League

In caso di vittoria del trofeo da parte di una squadra non già qualificata in campionato, come appunto il Bologna ad oggi, la situazione si definisce così:Al momento, ipotizzando l’attuale classifica, le qualificate sarebbero:Le ultime due giornate saranno decisive per confermare questi equilibri o stravolgere il quadro europeo della Serie A per la stagione 2025/26.