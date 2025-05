Getty Images

Il Bologna vince la Coppa Italia: arriva il messaggio della Juventus

2 ore fa

Il Bologna scrive una pagina storica del calcio italiano vincendo la Coppa Italia 2024/25. Nella cornice suggestiva dello Stadio Olimpico di Roma, la squadra emiliana ha superato il Milan con il risultato di 1-0, conquistando il prestigioso trofeo dopo una finale combattuta ed emozionante.



Un successo che ha suscitato l’ammirazione di tutto il mondo calcistico, compresa la Juventus, che attraverso i propri canali social ha voluto omaggiare i vincitori: “Congratulazioni al @Bolognafc1909 per la vittoria della Coppa Italia 2024/25.”



Un gesto di sportività che sottolinea il rispetto tra club e celebra il valore del traguardo raggiunto dal Bologna. Per i rossoblù si tratta di un successo straordinario, frutto di un percorso entusiasmante in Coppa Italia e di una stagione che resterà nella memoria dei tifosi. La festa può cominciare: Bologna è di nuovo protagonista.