Il Bologna travolge la Lazio e supera la Juventus in classifica

Il Bologna travolge la Lazio con un impressionante 5-0 e scavalca momentaneamente la Juventus al quarto posto in classifica, in attesa del match tra Fiorentina e bianconeri. La squadra di Italiano ha dominato la partita dall'inizio alla fine, mettendo in mostra un gioco brillante e cinico. Il festival del gol è iniziato al 16', quando Odgaard ha sfruttato un cross perfetto di Miranda per sbloccare il risultato. Dopo una prima reazione della Lazio con un'occasione per Marusic, il Bologna ha preso definitivamente il controllo della gara.Nella ripresa, i rossoblù hanno dilagato: prima il raddoppio di Orsolini al 48' con un elegante pallonetto su assist di Ndoye, poi il tris immediato di Ndoye al 49', complice una difesa laziale disattenta. Al 75', Castro ha firmato il poker, anticipando Romagnoli su cross di Pobega. Infine, all'84', Fabbian ha chiuso i conti con un colpo di testa vincente su assist di Miranda.

Con questo successo, il Bologna si porta momentaneamente davanti alla Juventus, che ora è chiamata a rispondere nella sfida contro la Fiorentina. I bianconeri non possono permettersi passi falsi se vogliono riprendersi il quarto posto e mantenere viva la corsa alla Champions League.