Il Bologna si ferma a Udine, la Juventus sorride: resta quarta prima dello scontro diretto

Lanon scende in campo in questo lunedì dopo la vittoria ieri all'Allianz Stadium contro il Monza ma i bianconeri sono comunque direttamente interessati a quanto succede nei posticipi della 34esima giornata di Serie A. Sono impegnate infatti due delle dirette rivali per la qualificazione alla Champions League, ovveroNel primo posticipo odierno il Bologna ha affrontato in trasferta l'Udinese e dopo la grande vittoria contro l'Inter i rossoblù si fermano alla Dacia Arena.un piccolo passo falso del Bologna che aveva l'opportunità di tornare al quarto posto scavalcando proprio la Juventus. Così invece non è; due traverse, una per parte con anche una grossa occasione nel finale sulla testa di Riccardo Orsolini che non replica il goal contro l'Inter, anche quello agli sgoccioli del match. Sorride la Juventus che potrà giocarsi lo scontro diretto in casa del Bologna nella prossima giornata con un punto in più.

Lotta Champions, la classifica della Serie A

3° Atalanta 65 punti

4° Juventus 62 punti

5° Bologna 61 punti

6° Roma 60 punti

7° Lazio 59 punti (una partita in meno)

8° Fiorentina 59 punti

Alle 20:45 scende in campo invece la Lazio, che all'Olimpico contro il Parma potrà approfittare del passo falso del Bologna per agguantare il quarto posto a pari punti con la Juventus.